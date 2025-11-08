08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
20:00
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
14:30
08 Kasım
Girona-Alaves
16:00
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
18:30
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
19:00
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
20:00
08 Kasım
Lecce-Verona
17:00
08 Kasım
Como-Cagliari
17:00
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
20:30
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
18:15
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
20:30
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
17:00
08 Kasım
West Ham United-Burnley
18:00
08 Kasım
Everton-Fulham
18:00
08 Kasım
Tottenham-M. United
15:30
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
20:30
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
17:30
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
17:30
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
17:30
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
17:30
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
19:00
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
16:00
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
13:30
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
13:30
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Allard Lindhout'ın kararı, Fenerbahçe'ye pahalıya patladı!

Hollandalı hakemin Plzen maçında vermediği penaltının faturası çok ağır. Allard Lindhout, bütün futbol kurallarını çiğneyip göz göre göre Fenerbahçe'yi yaktı. Simülasyona göre Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni kıl payı 10. sırada bitirecek. 8'e giremediği için ekstradan 2 maç daha yapacak.

calendar 08 Kasım 2025 11:38
Haber: Sözcü
Allard Lindhout'ın kararı, Fenerbahçe'ye pahalıya patladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Viktoria Plzen deplasmanında Fenerbahçe, golsüz berabere kaldı ama bu sonucun sorumlusu Hollandalı hakem Allard Lindhout'un sarı-lacivertli takıma zararı 2 puandan daha büyük olacak.

Lindhout ülkesinde mimli bir hakem. Utrecht'ten Willem Janssen'in Vitesse'den Lois Openda'ya yaptığı faulün ardından Lindhout, VAR tarafından monitöre bakması için çağrıldı.

İLK SEKİZ ŞANSINA DARBE VURDU


Lindhout, o maçta da tıpkı Jhon Duran'ın şortunun çekildiği pozisyondaki gibi monitörden faulü izlemesine rağmen penaltıyı vermedi. Kızağa çekildi. Hollandalı hakemin vermediği penaltı, F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki sıralamasını direkt etkileyecek. Simülasyona göre, F.Bahçe ligi kıl payı 10. sırada tamamlıyor. İlk 8'e giremezse playoff oynamak zorunda kalacak.

ŞUBATTA KADER MAÇLARI OYNAYACAK

Bu da F.Bahçe'nin 19 ve 26 Şubat gibi en kritik dönemde ekstra iki maç daha oynaması anlamına geliyor. Lig ve Avrupa nedeniyle takvimi oldukça sıkışacak. Çok para değil ama F.Bahçe, Plzen'i yense 450 bin Euro kazanacaktı. Para ödülü beraberlik nedeniyle 150 bin Euro'ya indi. Sarı-lacivertlilerin UEFA puanı da etkileniyor ve kuralarda seri başı olmasına da Lindhout az da olsa zarar verecek. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
