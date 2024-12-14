Allan Saint-Maximin'den dikkat çekici paylaşım

Hiçbir anlama gelmeyen kelimeler olduğu gibi, çok şey anlatan sessizlikler de vardır. Bir yalanla kucaklanmaktansa gerçek tarafından vurulmak daha iyidir." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin sezon başında Al Ahli'den kiraladığı Fransız yıldız, bu sezon sarı-lacivertli ekiple çıktığı 20 maçta 3 gol 4 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe 'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, Instagram hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.Sessizliğin altında bir anlam olduğunu söyleyen Saint-Maximin,