Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iki iki haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Aliağa Petkimspor, üçüncü haftanın kapanış sınavında Galatasaray NEF'i konuk edecek. Aliağa Petkim galibiyete odaklandı.



İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU



Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maç 17 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Petkimspor, ilk hafta Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'i deplasmanda yendikten sonra Anadolu Efes'e evinde mağlup olmuştu. Galatasaray ise bu sezon ligde henüz galibiyetle tanışamadı.





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