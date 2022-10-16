Aliağa Petkim'in konuğu Galatasaray

Aliağa Petkimspor, üçüncü haftanın kapanış sınavında Galatasaray NEF'i konuk edecek. İşte maç öncesinde iki takımın son durumu...

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aliağa Petkim'in konuğu Galatasaray
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2022 15:52
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iki iki haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Aliağa Petkimspor, üçüncü haftanın kapanış sınavında Galatasaray NEF'i konuk edecek. Aliağa Petkim galibiyete odaklandı.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maç 17 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Petkimspor, ilk hafta Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'i deplasmanda yendikten sonra Anadolu Efes'e evinde mağlup olmuştu. Galatasaray ise bu sezon ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ