Aliağa Futbol, Fatih Çardak'la firesiz

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde 1-0 geriye düştüğü maçta 90 ve 90+4'üncü dakikada bulduğu gollerle 52 Orduspor FK'yı da 2-1 mağlup eden Aliağa Futbol, teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde 3'te 3 yaparak zirve yarışını sürdürdü.



Kuşadasıspor'dan ayrılıp Hakan Şapçı'nın yerine İzmir ekibinin başına geçen teknik patron Çardak, Karabük İdmanyurdu, Talasgücü Belediyespor (D) ve 52 Orduspor zaferlerine takımını yarışta tuttu.



Profesyonel liglerin namağlup tek takımı olma ünvanını koruyan 46 puanlı sarı-siyahlılar, maç eksiği olan aynı puandaki lider Kepezspor'u takip ediyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU