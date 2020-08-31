Ali Koç'tan Giuliano açıklaması: "Galatasaray'a gideceğine bize gelsin"

Sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'nun transferine adım adım yaklaştı. Fenerbahçe'nin, Brezilyalı oyuncu için Galatasaray devreye girince hamle yaptığı ortaya çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Ali Koç'tan Giuliano açıklaması: 'Galatasaray'a gideceğine bize gelsin'
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31 Ağustos 2020 11:49
Sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'nun transferine adım adım yaklaşırken, ilginç ve önemli bir detay ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin, Brezilyalı oyuncu için Galatasaray devreye girince hamle yaptığı ortaya çıktı.

SOSA ALININCA VAZGEÇİLMİŞTİ

Aslında Fenerbahçe, listesinde olan Giuliano'dan Sosa transferinin ardından vazgeçmişti. Galatasaray'ın ilgisi ortaya çıkınca Başkan Koç kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

"G.SARAY'A GİDECEĞİNE BİZE GELSİN"

Ali Koç, "Galatasaray'a gideceğine bize gelsin. Kadromuzda olsun" dedi. Alınan karar temnik patron Erol Bulut'a sunuldu. Bulut da Giuliano transferine onay verince yönetim hemen temasa geçti.

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