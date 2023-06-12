Ali Koç'un totemi tuttu, Fenerbahçe yıllar sonra kupa kazandı

Sarı-lacivertliler 9 yıllık kupa özlemini sonunda dindirdi. İzmir'deki finalde Başakşehir'i yıkan goller Batshuayi'den geldi. Türkiye Kupası 7. kez Kanarya'nın müzesine gitti. Başkan Ali Koç'un uğur totemi ise başarılı oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ali Koç'un totemi tuttu, Fenerbahçe yıllar sonra kupa kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2023 14:38
61. Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek futbolda 2014'ten sonra ilk kupasını kazandı. 
Takımını yalnız bırakmamasıyla tanınan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İzmir'deki finale gelmedi.

Koç'un son dönemde kaybedilen finaller nedeniyle uğur denemesi yaptığı iddia edildi. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde futboldaki ilk kupasını kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon futbolda Kadınlar Süper Ligi finalinden boynu bükük ayrılmıştı. 




SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery