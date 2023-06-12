Ali Koç'un totemi tuttu, Fenerbahçe yıllar sonra kupa kazandı

61. Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek futbolda 2014'ten sonra ilk kupasını kazandı.
Takımını yalnız bırakmamasıyla tanınan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İzmir'deki finale gelmedi.
Koç'un son dönemde kaybedilen finaller nedeniyle uğur denemesi yaptığı iddia edildi. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde futboldaki ilk kupasını kazandı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon futbolda Kadınlar Süper Ligi finalinden boynu bükük ayrılmıştı.
Takımını yalnız bırakmamasıyla tanınan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İzmir'deki finale gelmedi.
Koç'un son dönemde kaybedilen finaller nedeniyle uğur denemesi yaptığı iddia edildi. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde futboldaki ilk kupasını kazandı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon futbolda Kadınlar Süper Ligi finalinden boynu bükük ayrılmıştı.
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