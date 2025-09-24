24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
2-281'
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-083'
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye kupa mesajı!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmasının ardından açıklama yaptı.

calendar 24 Eylül 2025 23:24
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmasının ardından açıklamada bulundu.

Ali Koç'un açıklaması şu şekilde:

"38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko basketbol takımımızı, teknik ekibimizi, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı ve desteğini asla esirgemeyen Büyük Fenerbahçe Taraftarı'nı tebrik ediyorum. Bu sezon basketbolda dört farklı turnuvada kazanılan ve eşi benzeri olmayan dört şampiyonluk, Kulübümüzün spor kültürüne verdiği önemin bir göstergesidir. Bu tarihi başarıda payı olan herkese teşekkür ediyor, Kulübümüzün nice yeni zaferlere ulaşmasını diliyorum. Camiamıza ve büyük taraftarımıza hayırlı olsun. Bizlere muhteşem bir sezon yaşatan Sarunas Jasikevicius ve oyuncularımıza ise yeni sezonda başarılar diliyorum."


 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
