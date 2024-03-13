Ali Koç'tan Aziz Yıldırım cevabı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Ali Koç, Aziz Yıldırım için gelen, "Aziz Yıldırım'ın "Şampiyonluk için birlik ve beraberlik olalım" sözleri için ne diyeceksiniz? Ayrıca Fenerbahçe'den ayrılanlar, Fenerbahçe'ye bileniyor. Fenerbahçe nerede yanlış yaptı?" sorusuna da cevap verdi.
Ali Koç, bu sorunun ardından, "Sportif, siyasi pek çok sebebi var. Zamanı gelince açıklanır. Aziz Yıldırım çağrısı.. Herhalde 6 sene sonra aklına geldi. Çok güzel bir cevap verdi, hakkı da. Keşke camiasına son 6 senede daha fazla aklına gelseydi. Onunla ilgili ilerleyen günlerde açıklamalarım olacak. Fenerbahçeli futbolcular tam bilenmiş diyemem. Deniz Türüç dışında. Diğerleri doğruyu yapıyor, mücadele ediyor. Onların yaptığı yanlış. Bizde oynamış futbolcu, bize yatmasını istemem. Böyle galibiyetler zaferler de istemem." sözlerini sarf etti.
Ali Koç, Aziz Yıldırım için gelen, "Aziz Yıldırım'ın "Şampiyonluk için birlik ve beraberlik olalım" sözleri için ne diyeceksiniz? Ayrıca Fenerbahçe'den ayrılanlar, Fenerbahçe'ye bileniyor. Fenerbahçe nerede yanlış yaptı?" sorusuna da cevap verdi.
Ali Koç, bu sorunun ardından, "Sportif, siyasi pek çok sebebi var. Zamanı gelince açıklanır. Aziz Yıldırım çağrısı.. Herhalde 6 sene sonra aklına geldi. Çok güzel bir cevap verdi, hakkı da. Keşke camiasına son 6 senede daha fazla aklına gelseydi. Onunla ilgili ilerleyen günlerde açıklamalarım olacak. Fenerbahçeli futbolcular tam bilenmiş diyemem. Deniz Türüç dışında. Diğerleri doğruyu yapıyor, mücadele ediyor. Onların yaptığı yanlış. Bizde oynamış futbolcu, bize yatmasını istemem. Böyle galibiyetler zaferler de istemem." sözlerini sarf etti.
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