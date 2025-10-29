29 Ekim
Kahta 02-Kasımpaşa
3-1
29 Ekim
Toulouse-Rennes
23:05
29 Ekim
Metz-Lens
21:00
29 Ekim
Nice-Lille
21:00
29 Ekim
Marsilya-Angers
23:05
29 Ekim
Nantes-AS Monaco
23:05
29 Ekim
Paris FC-Lyon
23:05
29 Ekim
Strasbourg-Auxerre
23:05
29 Ekim
Brann-Bodo/Glimt
21:00
29 Ekim
Le Havre-Brest
21:00
29 Ekim
Celtic-Falkirk
22:45
29 Ekim
Hibernian-Rangers
22:45
29 Ekim
Paderborn-Leverkusen
0-0DA
29 Ekim
FC Köln-Bayern Munih
22:45
29 Ekim
Braga-Santa Clara
22:15
29 Ekim
Benfica-Tondela
23:45
29 Ekim
Lorient-PSG
21:00
29 Ekim
Inter-Fiorentina
22:45
29 Ekim
Adliyespor-1461 Trabzon
2-0
29 Ekim
Swansea City-M.City
22:45
29 Ekim
Bursa Yildirimspor-Alanyaspor
1-2
29 Ekim
Orduspor 1967-Erbaaspor
4-2
29 Ekim
Pendikspor-Çorlu Spor 1947
3-2
29 Ekim
Manisa FK-Muğlaspor
0-2
29 Ekim
Antalyaspor-Bursaspor
0-012'
29 Ekim
Arsenal-Brighton
22:45
29 Ekim
Liverpool-C.Palace
22:45
29 Ekim
Genoa-Cremonese
22:45
29 Ekim
Wolves-Chelsea
22:45
29 Ekim
Newcastle-Tottenham
23:00
29 Ekim
Como-Verona
1-012'
29 Ekim
Juventus-Udinese
1-014'
29 Ekim
Roma-Parma
0-015'
29 Ekim
Bologna-Torino
22:45
29 Ekim
Dynamo Kiev-Shakhtar
2-184'

Ali Koç giderken uyardı, Saran dinledi: Tedesco farkı sahada!

Domenico Tedesco'nun önde baskılı oyunu Antep'te karşılık buldu. 4-0'lık skordan ziyade ortaya koyulan oyun taraftarı, yönetimi ve camiayı memnun etti.

calendar 29 Ekim 2025 10:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçındaki performansı tam not aldı...

Jose Mourinho'nun sıkıcı ve topu rakibe bırakan oyun felsefesi Fenerbahçeli taraftarları canından bezdirmişti. Portekizliyle başarının gelmeyeceğine inanan dönemin başkanı Ali Koç, Jose'yle yolları ayırdı ve Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdi.

"TEDESCO İLE YOLLARINI AYIRMA"

Seçimde başkanlığı Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, halefine 'İtalyan teknik adamla yolları ayırma' mesajını verdi. Saran da Koç'un bu sözünü ciddiye alarak Tedesco'yla yola devam kararı aldı.

SADECE SKOR DEĞİL

8 Eylül'de Fenerbahçe'ye imza atan Tedesco, 1.5 aylık süreç sonrasında istediği oyun felsefesini takıma monte etmeye başladı. 10 günde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, sadece skor değil, ortaya koyduğu performansla da takdir aldı.

"İŞTE FENERBAHÇE BU!"

Özellikle son Gaziantep mücadelesinde ön alan baskısını iyi yapan, rakibe alan bırakmayan, sahanın her köşesine basan bir takım görünce taraftarlar; 'işte Fenerbahçe bu' yorumlarını yaptı. 

  

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
