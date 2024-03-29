Ali Koç: 'Devlet, siyaset onları destekliyor'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
"DEVLET BÜYÜKLERİMİZİN ÖNÜNDE OLUYOR"
Ali Koç yaptığı açıklamada, "Gerekli istişareleri yaptık. Bana 100'ün üstünde mektup geldi, kongre üyelerinden. Çok değerli öneriler var. Çok faydalı öneriler var, benim anlayamadığım bir şey var. Bütün bu olanlar, futbol üzerinden toplumu germe, sosyolojik bir sonuca doğru bizleri itme. Haksızlık, adaletsizlik. Bunlar hepsi bizim devlet büyüklerimizin gözü önünde yaşanıyor. Anlayamadığım taraf bu." dedi.
"SADECE FENERBAHÇE'YE CEZA"
Verilen deplasman yasağına değinen Ali Koç, "Deprem oluyor, Allah kimseye bir daha göstermesin, sonra takip eden haftalarda ligler başlayınca 3 büyük kulübümüzün stadında hükümete tepkiler oluyor. Sonra Fenerbahçe taraftarlarına deplasman yasağı getiriliyor dönemin İçişleri Bakanı'ndan. Niye öbürlerine değil de sadece Fenerbahçe'ye. Ekstra bir şey mi oldu, hayır. Ancak, bize geliyor. Böyle çekiyorlar bizi siyasetin içine..." ifadelerini kullandı.
"SİYASETTEN VE FEDERASYONDAN FULL DESTEK ALIYORLAR"
Galatasaray'a göndermelerde bulunan Ali Koç, "Ne yazık ki bu zihniyet prim yapıyor. Bu zihniyet pohpohlanıyor. Öyle bir ülkedeyiz ki doğruyu ispatlamalısınız. İnanılmaz bir asimetrik savaşma güçleri var. İnsanlara saldırırken Fenerbahçeli yapıyorlar, ALi Koç'un bilmemnesi diyorlar insanlara. Böyle bir camiayla baş etmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki bu camia siyaseten ve federasyon olarak full destek alıyor. Ne yazık ki..." sözlerini sarf etti.
"DEMEK BU ÜLKENİN TAKIMI DEĞİLİZ"
Ali Koç, "Benim esas takıldığım, kabul etmediğim, Türkiye'nin iki tane en köklü kurumunu 3 oy fazla almak için mahkeme kararlarına rağmen suçlayabiliyor. Demek ki, biz bu ülkenin takımı değiliz, fazlalık mıyız, üvey evlat mıyız, başka ülkenin takımı mıyız? Hiç mi kıymeti harbiyesi yok Fenerbahçe'nin. Bunu anlıyorum." dedi.
TRABZON'DAKİ BASIN TOPLANTISI
Trabzonspor'un düzenlediği basın toplantısına değinen Koç, "Gelelim Trabzon'daki belediye başkan adayına. Ülkemiz öyle bir riyakarlık içinden geçiyor ki... Bir basın toplantısı yapılıyor, şehrin tüm siyasetçileri orada. Hanımefendi istediği şeyleri söylemediği için kadına 'Siyaset yapma, sus' diyorlar. Böyle bir ülkedeyiz." açıklamasını yaptı.
"DEVLET BÜYÜKLERİMİZİN ÖNÜNDE OLUYOR"
Ali Koç yaptığı açıklamada, "Gerekli istişareleri yaptık. Bana 100'ün üstünde mektup geldi, kongre üyelerinden. Çok değerli öneriler var. Çok faydalı öneriler var, benim anlayamadığım bir şey var. Bütün bu olanlar, futbol üzerinden toplumu germe, sosyolojik bir sonuca doğru bizleri itme. Haksızlık, adaletsizlik. Bunlar hepsi bizim devlet büyüklerimizin gözü önünde yaşanıyor. Anlayamadığım taraf bu." dedi.
"SADECE FENERBAHÇE'YE CEZA"
Verilen deplasman yasağına değinen Ali Koç, "Deprem oluyor, Allah kimseye bir daha göstermesin, sonra takip eden haftalarda ligler başlayınca 3 büyük kulübümüzün stadında hükümete tepkiler oluyor. Sonra Fenerbahçe taraftarlarına deplasman yasağı getiriliyor dönemin İçişleri Bakanı'ndan. Niye öbürlerine değil de sadece Fenerbahçe'ye. Ekstra bir şey mi oldu, hayır. Ancak, bize geliyor. Böyle çekiyorlar bizi siyasetin içine..." ifadelerini kullandı.
"SİYASETTEN VE FEDERASYONDAN FULL DESTEK ALIYORLAR"
Galatasaray'a göndermelerde bulunan Ali Koç, "Ne yazık ki bu zihniyet prim yapıyor. Bu zihniyet pohpohlanıyor. Öyle bir ülkedeyiz ki doğruyu ispatlamalısınız. İnanılmaz bir asimetrik savaşma güçleri var. İnsanlara saldırırken Fenerbahçeli yapıyorlar, ALi Koç'un bilmemnesi diyorlar insanlara. Böyle bir camiayla baş etmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki bu camia siyaseten ve federasyon olarak full destek alıyor. Ne yazık ki..." sözlerini sarf etti.
"DEMEK BU ÜLKENİN TAKIMI DEĞİLİZ"
Ali Koç, "Benim esas takıldığım, kabul etmediğim, Türkiye'nin iki tane en köklü kurumunu 3 oy fazla almak için mahkeme kararlarına rağmen suçlayabiliyor. Demek ki, biz bu ülkenin takımı değiliz, fazlalık mıyız, üvey evlat mıyız, başka ülkenin takımı mıyız? Hiç mi kıymeti harbiyesi yok Fenerbahçe'nin. Bunu anlıyorum." dedi.
TRABZON'DAKİ BASIN TOPLANTISI
Trabzonspor'un düzenlediği basın toplantısına değinen Koç, "Gelelim Trabzon'daki belediye başkan adayına. Ülkemiz öyle bir riyakarlık içinden geçiyor ki... Bir basın toplantısı yapılıyor, şehrin tüm siyasetçileri orada. Hanımefendi istediği şeyleri söylemediği için kadına 'Siyaset yapma, sus' diyorlar. Böyle bir ülkedeyiz." açıklamasını yaptı.