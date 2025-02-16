Ali Gültiken: 'Beşiktaş geriye düşse de kabullenmedi'

Sabah spor yazarı Ali Gültiken, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Ali Gültiken'in o yazısı;



"GERİYE DÜŞSE DE KABULLENMEDİ"



"Beşiktaş, iyi bir başlangıç yaptığı maçta bireysel hatayla geriye düşse de bunu kabullenmedi. Trabzonspor bulduğu golden sonra skor avantajı ile beraber oyun temposuna ciddi şekilde müdahil oldu. Topa sahip olduğu anlarda sahanın tamamını avantaja çevirerek ilk yarının sonuna kadar oyunu istediği gibi kontrol etti."



"BÜYÜK TAKIM OLMA REFLEKSİYLE SAHAYA DÖNDÜ"



"Beşiktaş'ın aslında oyunu ikinci yarının ilk düdüğüyle başladı. Büyük takım olma refleksiyle sahaya dönen bir Beşiktaş gördük. Bu istek hem oyun coşkusuna hem de yüksek tempoya dönüştü. Beraberinde de pozisyonlar geldi. Rakibini ikinci yarının ilk 20 dakikasında kendi yarı alanına hapsetti. Bu yüksek tempoyu sahaya yansıtırken savunma bloğunu ön tarafa doğru çıkartarak etkili bir baskı oluşturdu."



"GERİ DÖNEMEME SÜREÇLERİNİ ESKİDE BIRAKTI"



"Bu sezonun en büyük sorunlarından biri olan kırılganlık ve geri dönememe süreçlerini artık geride bıraktı. Özellikle Trabzon gibi yüksek seviyeli takıma karşı mağlup duruma düştüğünüz maçta bu dönüşü yapabilmek önemli bir başarı. "







