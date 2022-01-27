Ali Dürüst'ten Burak Elmas'a ret!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, futbol şubesinin başına geçmesini ve Florya'yı yönetmesini istediği Ali Dürüst'ten ret yanıtı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ali Dürüst'ten Burak Elmas'a ret!
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27 Ocak 2022 09:05
Takımın ligdeki kötü gidişi ve Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra hem camianın hem de taraftarların hedef noktası haline gelen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, zor günlerden çıkış yolu arıyor.

CAMPOS'TAN SONRA DÜRÜST

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; futbolda yeni yapılanmaya giden Elmas'ın danışmanlık teklifinde bulunduğu Luis Campos'tan sonraki hamlesi Ali Dürüst oldu.

DÜRÜST'TEN RET YANITI

Elmas, eski yol arkadaşını futbol şubesinin başına geçmesini ve Florya'yı yönetmesini istedi. Ancak bu teklifi kabul etmeyen Ali Dürüst'ün Burak Elmas'a ekibini değiştirmesi konusunda tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.

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