Ali Çamlı: "Galatasaray'ı yendik ama şımarmak yok"

Kayserispor 2. Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyeti yorumladı.

Haber; Sporx.com
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Ali Çamlı: 'Galatasaray'ı yendik ama şımarmak yok'
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23 Eylül 2021 16:31
Kayserispor 2. Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada, "Şımarmayacağız. 48. yıl sonra kazandık" diye konuştu.

"Sadece Galatasaray'ı yendik, yani bir maç kazandık" diyen Çamlı, "Galatasaray'ı yenmek gurur verici. Farklı skorla geçmek keyif verici. 3-0 gibi net skorla geçmek mutluluk verici. Ama şımarmak yok" dedi.

Başkan Çamlı, "Haddimizi bilerek oynuyoruz. İyi de oynuyoruz. Galatasaray maçının zaferine imza atan teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Haber: Faruk Aydemir


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