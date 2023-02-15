Alexandru Maxim'e imza, Josef'e veda

Beşiktaş, deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'nın Rumen yıldızı Alexandru Maxim ile anlaşma sağladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Alexandru Maxim'e imza, Josef'e veda
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15 Şubat 2023 08:17
Ara transferde Wout Weghorst'la yollarını ayırırken Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'i kadrosuna katan Beşiktaş, Maxim'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Gaziantep FK ile el sıkıştı.

Kulüplerin anlaşması halinde 32 yaşındaki oyuncunun kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı. Siyah-beyazlılar, TFF'nin tanıdığı hak kapsamında Maxim'i 9. yabancı olarak sahaya sürebilecek.

15. YABANCI: JOSEF

Maxim dışında kadrosunda 15 yabancı oyuncu bulunan siyah-beyazlıların, Josef de Souza'nın sezon sonu bitecek sözleşmesini ise feshedeceği ileri sürüldü.

Dizindeki sakatlığı ciddi olan Brezilyalı futbolcunun sezonun ikinci yarısı için TFF'ye bildirilecek listeye yazılmayacağı öğrenildi. 

YENİ ROTASI BEIJING

Josef de Souza ile Çin ekibi Beijing Guoan ilgileniyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Josef'in gönderilmesine onay verdiği belirtiliyor. Beşiktaş kulübünün kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

 
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