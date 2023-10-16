Alexander Zverev'den Japonya Açık'a erken veda

Alman tenisçi Alexander Zverev, katıldığı Japonya Açık turnuvasında ilk turda elendi.



Başkent Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 serisi turnuvasının tek erkekler ilk turunda, 3 numaralı seribaşı Zverev ile dünya 60 numarası Avustralyalı Jordan Thompson karşılaştı.



Thompson, 1 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-3 ve 6-4'lük lük setlerle 2-0 mağlup ederek sürprize imza attı.



29 yaşındaki Thompson, sezonun ABD Açık yarı finalisti Ben Shelton ile Taro Daniel arasındaki eşleşmenin galibiyle ikinci turda karşılaşacak.



