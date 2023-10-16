Alexander Zverev'den Japonya Açık'a erken veda

Alman tenisçi Alexander Zverev, Japonya Açık turnuvası ilk turunda Jordan Thompson'a elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Alexander Zverev'den Japonya Açık'a erken veda
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16 Ekim 2023 18:02
Alman tenisçi Alexander Zverev, katıldığı Japonya Açık turnuvasında ilk turda elendi.

Başkent Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 serisi turnuvasının tek erkekler ilk turunda, 3 numaralı seribaşı Zverev ile dünya 60 numarası Avustralyalı Jordan Thompson karşılaştı.

Thompson, 1 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-3 ve 6-4'lük lük setlerle 2-0 mağlup ederek sürprize imza attı.

29 yaşındaki Thompson, sezonun ABD Açık yarı finalisti Ben Shelton ile Taro Daniel arasındaki eşleşmenin galibiyle ikinci turda karşılaşacak.

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