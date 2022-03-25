Alexander Sörloth'ta sıcak gelişme

Adı Beşiktaş ile anılan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'un kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi.

Haber; Fanatik
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Alexander Sörloth'ta sıcak gelişme
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25 Mart 2022 08:39
Beşiktaş'ın ilgilendiği golcü futbolcu Alexander Sörloth'tan kötü haber geldi. Menajeri, oyuncunun Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmadığını belirtti.

Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon için kadrosuna katmak istediği, bu doğrultuda da lisansını elinde bulundurduğu Leipzig ile temasa geçtiği Alexander Sörloth konusunda can sıkan gelişme yaşandı. Norveçli oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı vurgulandı.

Sörloth'un menajeri oyuncusunun kariyer planlamasında Avrupa olduğunu belirtip, "Sezon sonu İspanya'da bitecek olan kiralık sözleşme sonrası Sörloth Almanya'ya dönecek. Ancak ondan sonra transferi ile ilgili net bilgi akışı ve kararı verilebilir. Sörloth şu an için bunlarla ilgilenmek istemiyor. Sezon sonu durumu açığa kavuşacak. Asıl belirleyici olan ise kulübünün tercihi olacak" dedi.

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