Alexander Djiku siftah yaptı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Alexander Djiku, yeni formasıyla ilk golünü atmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alexander Djiku siftah yaptı
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28 Eylül 2023 22:09
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Sezon başında takıma katılan ve gösterdiği etkili performansla beğeni toplayan 29 yaşındaki oyuncu, 5. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

Alexander Djiku kulüp kariyerindeki son golünü de 2022 yılında kaydetmişti. Djiku bu golle beraber tam 1 yıl aradan sonra golle tanışmış oldu.

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