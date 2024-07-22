Alexander Djiku: "Büyük takımlarda büyük oyuncular olur"

Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Alexander Djiku, Lugano maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alexander Djiku: 'Büyük takımlarda büyük oyuncular olur'
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22 Temmuz 2024 20:45
Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Alexander Djiku, Lugano maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kadrodaki stoper rotasyonunu değerlendiren Djiku, "Fenerbahçe büyük bir takım. Büyük takımlarda da büyük oyuncular olur, bu da rekabeti sağlar. Sadece defans oyuncularımız değil bütün oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor." dedi.

Lugano'nun iyi bir takım olduğunu söyleyen Djiku, "Lugano iyi bir takım ve geçen sezonu ikinci sırada bitirdiler. Amacımız bütün maçlarımızı kazanmak. İster içeride oynayalım, ister dışarıda oynayalım kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.
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