Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve şu anda kulüpsüz olan Alex Oxlade-Chamberlain, geleceği ile ilgili konuştu.
"HALA BAŞARI İSTİYORUM"
Mirror'a konuşan İngiliz yıldız, "Hala başarı istiyorum. Burada başarının tadına vardım. En iyi yıllarımı geçirdim. Yani eğer bir şansım olursa, böyle bir şeyi tekrar başarmanın kokusunu alabilirsem, ısırıp koparırım." dedi.
"İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE OYNAMAK İSTİYORUM"
Chamberlain, sözlerine, "Sanırım gidip mümkün olduğunca istikrarlı bir şekilde bir yerde oynamam gerekiyor. İnsanın 29 yaşında zirveye ulaştığını söylerler, bu yüzden gidip kendimi test etmek, bir yerlerde istikrarlı bir şekilde oynamak istiyorum" diye devam etti.
29 yaşındaki futbolcu son olarak, "Hala açım ve enerjim olduğunu hissediyorum. Kanıtlamam gereken bir nokta olduğunu söylemekten hoşlanmıyorum ama benim tavrım hep bu oldu" sözlerini kullandı.
BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA SAĞLANDI!
Öte yandan TRT Spor'un haberine göre, Alex Oxlade-Chamberlain ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Beşiktaş kalan detayları çözmeye çalışıyor. Siyah beyazlı kulüp, İngiliz oyuncunun sakatlık geçmişi nedeniyle sözleşmeye ek bir madde koymak istiyor.
ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN KİMDİR?
Southampton altyapısında yetişen Alex Oxlade-Chamberlain daha sonra Arsenal ve Liverpool formaları giydi.
"HALA BAŞARI İSTİYORUM"
Mirror'a konuşan İngiliz yıldız, "Hala başarı istiyorum. Burada başarının tadına vardım. En iyi yıllarımı geçirdim. Yani eğer bir şansım olursa, böyle bir şeyi tekrar başarmanın kokusunu alabilirsem, ısırıp koparırım." dedi.
"İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE OYNAMAK İSTİYORUM"
Chamberlain, sözlerine, "Sanırım gidip mümkün olduğunca istikrarlı bir şekilde bir yerde oynamam gerekiyor. İnsanın 29 yaşında zirveye ulaştığını söylerler, bu yüzden gidip kendimi test etmek, bir yerlerde istikrarlı bir şekilde oynamak istiyorum" diye devam etti.
29 yaşındaki futbolcu son olarak, "Hala açım ve enerjim olduğunu hissediyorum. Kanıtlamam gereken bir nokta olduğunu söylemekten hoşlanmıyorum ama benim tavrım hep bu oldu" sözlerini kullandı.
BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA SAĞLANDI!
Öte yandan TRT Spor'un haberine göre, Alex Oxlade-Chamberlain ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Beşiktaş kalan detayları çözmeye çalışıyor. Siyah beyazlı kulüp, İngiliz oyuncunun sakatlık geçmişi nedeniyle sözleşmeye ek bir madde koymak istiyor.
ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN KİMDİR?
Southampton altyapısında yetişen Alex Oxlade-Chamberlain daha sonra Arsenal ve Liverpool formaları giydi.