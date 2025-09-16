16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-340'
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
0-0DA
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Aleksandr Şikunov'dan Djiku'ya övgü!

Spartak Moskova'nın eski sportif direktörü Aleksandr Şikunov, Alexander Djiku ve Christopher Vu'nun performanslarını değerlendirdi.

Aleksandr Şikunov'dan Djiku'ya övgü!
Spartak Moskova'nın yeni transferleri Alexander Djiku ve Christopher Vu, RPL'in 8. haftasında Dinamo Moskova karşısında ilk kez forma giydi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona ererken, iki savunmacının performansı dikkat çekti.

Spartak'ın eski sportif direktörü Aleksandr Şikunov, iki oyuncunun performansını değerlendirdi.

"HATALARI YOKTU, KALİTELERİ GÖRÜNÜYOR



Şikunov, "Görünür bir hata yapmadılar. Sadece tek maç üzerinden kesin yorum yapmak zor, ama kalitelerinin olduğu belli. Asıl mesele, Stankoviç'in bundan sonra onları nasıl kullanacağı olacak" ifadelerini kullandı.

"KADRODA CİDDİ BİR REKABET OLACAK"

Ayrıca Şikunov, Spartak yönetiminin stoper hattında rekabet ortamı oluşturmak istediğini hatırlatarak, "Garcia'yı aldıklarında zaten Ugalde vardı. Şimdi de Djiku ve Vu geldi. Kadroda ciddi bir rekabet olacak" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
