Aleksandr Şikunov'dan Djiku'ya övgü!

Spartak Moskova'nın yeni transferleri Alexander Djiku ve Christopher Vu, RPL'in 8. haftasında Dinamo Moskova karşısında ilk kez forma giydi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona ererken, iki savunmacının performansı dikkat çekti.
Spartak'ın eski sportif direktörü Aleksandr Şikunov, iki oyuncunun performansını değerlendirdi.
"HATALARI YOKTU, KALİTELERİ GÖRÜNÜYOR
Şikunov, "Görünür bir hata yapmadılar. Sadece tek maç üzerinden kesin yorum yapmak zor, ama kalitelerinin olduğu belli. Asıl mesele, Stankoviç'in bundan sonra onları nasıl kullanacağı olacak" ifadelerini kullandı.
"KADRODA CİDDİ BİR REKABET OLACAK"
Ayrıca Şikunov, Spartak yönetiminin stoper hattında rekabet ortamı oluşturmak istediğini hatırlatarak, "Garcia'yı aldıklarında zaten Ugalde vardı. Şimdi de Djiku ve Vu geldi. Kadroda ciddi bir rekabet olacak" dedi.