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Aldridge: "Brooklyn'e, All-Star olmaya gelmedim"

Brooklyn Nets'in yeni forveti LaMarcus Aldridge, Nets ile yardımcı rolünü kabul ettiğini ve takıma "All-Star olmak için" gitmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in yeni forveti LaMarcus Aldridge, Nets ile yardımcı rolünü kabul ettiğini ve takıma "All-Star olmak için" gitmediğini söyledi.

35 yaşındaki deneyimli oyuncu, yıldız dolu Brooklyn Nets kadrosu ile bir NBA şampiyonluğu kazanmayı hedeflerken, kendisinden istenen rolü yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti:

"Buraya All-Star olmaya gelmedim. Sadece iyi olduğum şeyleri takıma katmaya uğraşarak, maç kazanmamıza yardım etmeye çalışacağım. All-Star olmak gibi bir derdim yok artık."

Geçtiğimiz hafta sonu Nets ile sözleşme imzalayan Aldridge, 2018-19 sezonunda yedinci kez All-Star seçildiğinden beri bu başarıya ulaşmamıştı.

Önceki sezonun başlangıcına kadar olan dönemde Aldridge, maç başına 31 dakikada %48.6 şut isabetiyle 17.4 sayı, 6.6 ribaund, 2.2 asist ve 1.4 blok ortalamaları yakalamıştı.


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