Alcaraz, Fransa Açık'ta yarı finale çıktı

Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, 9 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alcaraz, Fransa Açık'ta yarı finale çıktı
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05 Haziran 2024 01:56
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, 9 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final maçında, Alcaraz ile 2021 finalisti Tsitsipas karşı karşıya geldi.

2 saat 15 dakika süren mücadeleyi 3-0 (6-3, 7-6, 6-4) kazanan Alcaraz, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Jannik Sinner'in rakibi oldu.

 
 
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