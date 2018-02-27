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Alanyaspor'un bu sezonki 3. teknik direktörü belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, sezon sonuna kadar teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardı.

Kaynak: Sporx.com
Alanyaspor'un bu sezonki 3. teknik direktörü belli oldu
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27 Şubat 2018 14:20
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, sezon sonuna kadar teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardı.

Hikmet Karaman'dan boşalan göreve son olarak Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni çalıştıran Mesut Bakkal gelirken, 53 yaşındaki çalıştırıcı, Akdeniz ekibinde kümede kalma mücadelesi verecek

Mesut Bakkal bu sezon Alanyaspor'un 3. teknik adamı olacak

Aytemiz Alanyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde 6 maçta 5 mağlubiyet almıştı





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