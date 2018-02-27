Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, sezon sonuna kadar teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardı.
Hikmet Karaman'dan boşalan göreve son olarak Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni çalıştıran Mesut Bakkal gelirken, 53 yaşındaki çalıştırıcı, Akdeniz ekibinde kümede kalma mücadelesi verecek
Mesut Bakkal bu sezon Alanyaspor'un 3. teknik adamı olacak
Aytemiz Alanyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde 6 maçta 5 mağlubiyet almıştı
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Hikmet Karaman'dan boşalan göreve son olarak Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni çalıştıran Mesut Bakkal gelirken, 53 yaşındaki çalıştırıcı, Akdeniz ekibinde kümede kalma mücadelesi verecek
Mesut Bakkal bu sezon Alanyaspor'un 3. teknik adamı olacak
Aytemiz Alanyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde 6 maçta 5 mağlubiyet almıştı
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın