Alanyaspor'da penaltı itirazı

Galatasaray - Alanyaspor maçının ilk yarısında tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı.

Haber; Sporx.com
Alanyaspor'da penaltı itirazı
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19 Ekim 2020 20:48
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın evinde Alanyaspor ile oynadığı mücadelede tartışmalı bir pozisyonj yaşandı.

Mücadelenin 38. dakikasında Alanyaspor hücumunda Babacar'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut Saracchi'ye çarpıp kornere gitti. Ceza alanında Marcelo Saracchi'ye çarpan top sonrasında deplasman ekibi penaltı itirazında bulundu ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oyunu devam ettirdi.

VAR odasında yapılan incelemenin ardından da karar değişmedi ve oyun devam etti.

RIDVAN DİLMEN NE DEDİ?

BEN PENALTI VERMEM BU POZİSYONA

Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda, top Saracchi'nin diğer eline çarpsa penaltıydı. Bence doğru karar verdi VAR'daki hakemler, ben penaltı vermem bu pozisyona.



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