Alanyaspor, TFF 1. Lig'den transfer yapıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen stoper Furkan Bayır ile her konuda anlaştı

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Alanyaspor, TFF 1. Lig'den transfer yapıyor
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31 Ocak 2021 13:42
Aytemiz Alanyaspor'dan bir transfer hamlesi daha geldi. Yeni Alanya'nın köşe yazarı Uğur Veysel Okşar'ın iddiasına göre; turuncu yeşilli yönetim TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor forması giyen stoper Furkan Bayır ile anlaştı.

Daha önce birçok takımın istediği 20 yaşındaki genç futbolcu, anlaşmaya göre sezon sonuna kadar Menemenspor'da kalacak. Furkan, bu sezon ligin ilk yarısında 20 maçta 17 kez forma giydi


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