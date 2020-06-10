Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile 13 Haziran Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA
Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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10 Haziran 2020 21:18
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile 13 Haziran Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. 

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. 

Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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