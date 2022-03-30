Alanyaspor'dan kadın ve öğrencilere ücretsiz bilet!

Aytemiz Alanyaspor'un sahasındaki Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarını kadın ve 7-18 yaş aralığındaki öğrenciler ücretsiz izleyebilecek.



Kulüpten yapılan açıklamada, kulübün 2021-2022 sezonu sonuna kadar Bahçeşehir Okulu Stadı'nda oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları, kadın ve öğrenci taraftarların ücretsiz izleyebileceği belirtildi.



Açıklamada, "Kadın taraftarlarımız, vizesi güncel Passolig kartlarıyla Passolig gişelerine giderek ücretsiz şekilde her maç öncesi biletlerini tanımlatabilecek. 7-18 yaş aralığındaki öğrencilerimiz ise öğrenci belgeleri ve vizesi güncel Passolig kartlarıyla her maç öncesi Passolig gişelerine giderek kartlarına ücretsiz şekilde bilet tanımlatabilecek. Ayrıca 7 yaş altı çocuklar, Passolig zorunluluğu olmadan ebeveynleri ile müsabakaları sezon sonuna kadar ücretsiz izlemeye devam edebilecek." ifadeleri kullanıldı.





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