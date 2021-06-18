Alanyaspor, Bucaspor'dan transfer yapıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadelede edecek Bucaspor'da oynayan kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.



Bucaspor Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kanat oyuncumuz Oğuz Aydın için Süper Lig kulübü Aytemiz Alanyaspor'la görüşmeler var" dedi.



Kaynak: Yeni Alanya



