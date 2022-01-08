Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırladı.



Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin golünü 14. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Başakşehir'in sayısı ise 45. dakikada Junior Caiçara'dan geldi.



Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner, 41. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Alanyaspor'da Umut Güneş ise 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından puanını 34 yapan Başakşehir 3. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise puanını 29 yaptı.



Başakşehir, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Altay deplasmanına gidecek.



VAR KARARIYLA ÖNCE GOL İPTALİ, SONRA KIRMIZI KART



Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner'in 38. dakikada attığı gol, "faul" gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyonu inceleyen hakem Kürşad Filiz, faulü yapan Ömer Ali Şahiner'e ikinci sarı kartını gösterdi ve kırmızı kartla oyundan ihraç etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası arka direğine ortaladı. Babacar'ın yükselerek kafayla vurduğu top filelerle buluştu.



34. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Hasan Ali Kaldırım rakip ceza sahasına ortaladı. Okaka'nın gelişine vurmak istediği topa rakip defans engel olmak istedi. Yükselen topa Mahmut Tekdemir'in gelişine sert şutu, üstten dışarı çıktı.



38. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Ömer Ali Şahiner, Okaka'nın ara pasıyla ceza sahası içinde buluştuğu topu filelere gönderdi. Gol sonrası sevinç gösterisi nedeniyle Ömer Ali Şahiner, sarı kart gördü. VAR uyarısının ardından Ömer Ali Şahiner'in gol öncesi Efecan Karaca'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilen golün ardından, Ömer Ali Şehiner ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



45. dakikada Başakşehir beraberlik golünü yakaladı. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası dışına doğru uzaklaştırılan topa Caiçara çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu:1-1



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.





İLGİLİ VİDEO