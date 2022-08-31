Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Corendon Alanyaspor, hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve taktik çalışmasının ardından dar alanda oyun ve turnuvayla antrenman tamamlandı.
Uzun süredir sakat olan Famara Diedhiou, takımdan ayrı çalıştı.
Alanyaspor, çarşamba yapacağı idmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve taktik çalışmasının ardından dar alanda oyun ve turnuvayla antrenman tamamlandı.
Uzun süredir sakat olan Famara Diedhiou, takımdan ayrı çalıştı.
Alanyaspor, çarşamba yapacağı idmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
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