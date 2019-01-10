Alan'ın takımı, David Neres'i alıyor!

'ın transferdeki önceliği'nun formasını giydiği Çin ekibi, Ajax'ın 21 yaşındaki futbolcusu David Neres için 43 milyon euroyu gözden çıkardı.Guangzhou Evergrande'nin Neres'i transfer etmesi halinde ise takımdaki yabancı futbolcu sayısı 5'e çıkacak. Çin'de takımların kadrolarında sadece 4 yabancı futbolcu barındırma kuralı olması nedeniyle Neres'in transfer edilmesiyle Alan'ın boşa çıkması bekleniyor.Guangzhou Evergrande'de Paulinho, Talisca, Ricardo Goulart ve Alan forma giyiyordu. Geçtiğimiz günlede de Çin ekibinin Alan'a transfer yapılmasının ardından kendisine ayrılması için izin vereceği iddia edilmişti.