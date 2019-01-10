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Alan'ın takımı, David Neres'i alıyor!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Alan Carvalho'nun takımı Guangzhou Evergrande, Ajax'ın genç yıldızı David Neres'in peşine düştü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Alan'ın takımı, David Neres'i alıyor!
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10 Ocak 2019 17:00
Galatasaray'ın transferdeki önceliği Alan Carvalho'nun formasını giydiği Çin ekibi Guangzhou Evergrande, Ajax'ın 21 yaşındaki futbolcusu David Neres için 43 milyon euroyu gözden çıkardı.

Guangzhou Evergrande'nin Neres'i transfer etmesi halinde ise takımdaki yabancı futbolcu sayısı 5'e çıkacak. Çin'de takımların kadrolarında sadece 4 yabancı futbolcu barındırma kuralı olması nedeniyle Neres'in transfer edilmesiyle Alan'ın boşa çıkması bekleniyor.

KONTENJANI AÇMAK İÇİN...

Guangzhou Evergrande'de Paulinho, Talisca, Ricardo Goulart ve Alan forma giyiyordu. Geçtiğimiz günlede de Çin ekibinin Alan'a transfer yapılmasının ardından kendisine ayrılması için izin vereceği iddia edilmişti.

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