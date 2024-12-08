Al Shabab'tan Halil Umut Meler şikayeti

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Al Hilal ile oynadıkları ve kaybettikleri maçın hakemi Halil Umut Meler için şikayette bulunduklarını açıkladı.

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Al Shabab'tan Halil Umut Meler şikayeti
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08 Aralık 2024 21:15
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Al Hilal ile oynadıkları ve kaybettikleri maçın hakemi Halil Umut Meler için şikayette bulunduklarını duyurdu.

Al Shabab'tan yapılan açıklamada, "Halil Umut Meler'in Al Hilal maçındaki yönetimi hakkında hakem komitesine resmi şikayette bulunduk. Suudi Arabistan Hakem komitesi Halil Umut Meler'in hatalı kararlarla sonuca etki ettiğini belirtti." ifadeleri kullanıldı.

30 Kasım'da oynanan maçta Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, Vitor Pereira'nın takımı Al Shabab'ı 2-1 mağlup etmişti. Maçı Halil Umut Meler yönetmiş, Kerem Ersoy ve Çağlar Uyarcan da yardımcılıklarını yapmıştı.

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