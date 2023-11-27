Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Al Nassr ile Persepolis karşı karşıya geldi. Al Awal Park at King Saud University Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
Al Nassr'da Ali Lajami karşılaşmanın 17. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuça birlikte Persepolis gruptaki puanını 8 yaparak, 13 puanlı Al Nassr'ın ardından gruptan ikinci çıkmayı garantiledi.
Grubun son hafta karşılaşmalarında Al Nassr, Istiklol deplasmanına gidecek. Persepolis, sahasında Al Duhail'i ağırlayacak.
Al Nassr'da Ali Lajami karşılaşmanın 17. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuça birlikte Persepolis gruptaki puanını 8 yaparak, 13 puanlı Al Nassr'ın ardından gruptan ikinci çıkmayı garantiledi.
Grubun son hafta karşılaşmalarında Al Nassr, Istiklol deplasmanına gidecek. Persepolis, sahasında Al Duhail'i ağırlayacak.
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