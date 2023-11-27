Al Nassr ile Persepolis zorlu maçta gol bulamadı

Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Al Nassr, sahasında Persepolis ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al Nassr ile Persepolis zorlu maçta gol bulamadı
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27 Kasım 2023 22:58
Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Al Nassr ile Persepolis karşı karşıya geldi. Al Awal Park at King Saud University Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. 

Al Nassr'da Ali Lajami karşılaşmanın 17. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bu sonuça birlikte Persepolis gruptaki puanını 8 yaparak, 13 puanlı Al Nassr'ın ardından gruptan ikinci çıkmayı garantiledi. 

Grubun son hafta karşılaşmalarında Al Nassr, Istiklol deplasmanına gidecek. Persepolis, sahasında Al Duhail'i ağırlayacak.

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