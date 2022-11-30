X

Al Ittihad Kalba'dan Cicaldau kararı!

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ittihad Kalba, Galatasaray'dan kiralanan Alexandru Cicaldau'nun performansından memnun kalmadığı ve oyuncunun bonservisini almayacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Al Ittihad Kalba'dan Cicaldau kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2022 18:10
Galatasaray'dan Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ittihad Kalba'ya kiralanan Alexandru Cicaldau için son karar verildi.

Rumen Basınında yer alan habere göre; Al Ittihad Kalba, büyük umutlarla kadrosuna kattığı başarılı oyuncunun performansını yeterli bulmadı.

OPSİYONU DEVREYE GİRMEYECEK

Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri ekibinin bir türlü beklenen seviyeye çıkamayan Cicaldau'yu satın almayacağı belirtildi.

MAAŞINI AL ITTIHAD ÖDÜYOR

Sezon başında sarı kırmızılı takım, Rumen oyuncunun Al Ittihad Kalba'ya kiralandığını ve maaşının tamamının Birleşik Arap Emirlikleri ekibi tarafından ödeneceğini açıklamıştı.

Başarılı oyuncu Al Ittihad Kalba formasıyla 11 maça çıktı ve sadece 1 gol kaydetti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ