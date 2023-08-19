Al Ahli, Verratti ile anlaşma sağladı!

Avrupa'dan transfer haberleri: Al Ahli, PSG forması giyen orta saha oyuncusu Marco Verratti ile anlaşma sağladı. Suudi Arabistan ekibi, PSG ile görüşmelerine devam ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Al Ahli, Verratti ile anlaşma sağladı!
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19 Ağustos 2023 19:28
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, Paris Saint-Germain'den Marco Verratti'yi kadrosuna katmak istiyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Al Ahli'nin İtalyan orta saha oyuncusu ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Suudi Arabistan ekibinin şu anda için Paris Saint-Germain ile anlaşma noktasında olmadığı ancak transferi hızlı bir şekilde resmiyete dökmek istediği aktarıldı.

PSG 30 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile daha önce anlaşan Al Hilal'in 30 milyon euro'luk teklifinin Paris Saint-Germain tarafından reddedildiği hatırlatıldı.

İtalyan orta saha oyuncusu, takımının bu sezon ligde oynadığı iki maçın kadrosuna da alınmamıştı.

2012 yılından bu yana PSG'de forma giyen Verratti'nin Fransız ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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