Al-Ahli, Alex Baena'nın serbest kalma bedelini ödemeye hazır: 60M€

Ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor.



Suudi Pro Lig ekiplerinden Al-Ahli, Villarrreal forması giyen Alex Baena için bir girişim yapmaya hazırlanıyor.



İspanyol basınından çıkan haberlere göre Al-Ahli, 60M€'luk serbest kalma maddesini ödeyerek kadrosuna katmak istiyor.



Serbest kalma maddesinin ödendiği takdirde Villarreal'in Baena için herhangi bir müzakere yapmayacağı belirtildi.



PERFORMANSI



Bu sezon İspanyol ekibinde 20 maça çıkan Alex Baena, 5 gol 5 asistlik katkı yaptı.