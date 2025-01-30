Al-Ahli, Alex Baena'nın serbest kalma bedelini ödemeye hazır: 60M€

Suudi kulübü Al-Ahli, Villarreal oyuncusu Alex Baena'nın 60M€'luk serbest kalma maddesini ödeyerek takıma katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Al-Ahli, Alex Baena'nın serbest kalma bedelini ödemeye hazır: 60M€
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30 Ocak 2025 21:30
Ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor.

Suudi Pro Lig ekiplerinden Al-Ahli, Villarrreal forması giyen Alex Baena için bir girişim yapmaya hazırlanıyor. 

İspanyol basınından çıkan haberlere göre Al-Ahli, 60M€'luk serbest kalma maddesini ödeyerek kadrosuna katmak istiyor.

Serbest kalma maddesinin ödendiği takdirde Villarreal'in Baena için herhangi bir müzakere yapmayacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon İspanyol ekibinde 20 maça çıkan Alex Baena, 5 gol 5 asistlik katkı yaptı.
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