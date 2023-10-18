Akkuş Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'a set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk hafta maçında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Akkuş Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'a set vermedi
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18 Ekim 2023 17:59
Bigadiç Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk maçında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'a 3-0 yenildi.

Salon: Bigadiç Şehit Orkan Dinçer

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Mahmut Karaca

Bigadiç Belediyespor: Görkem Yazgan, Alican İlker Çakır, Taha Erden, Eren Kanlı, Andaç Kapan, Benham Ebrahimi, (Gökhan Çatal, Yiğit Yıldız, Kadir Bircan, Salih Özdemir, Berk Dilmenler, Murat Al, Altay Mustafa Demirci, Tayeb Einisamarein)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Mikkel Hoff, Can Ahmet Büyükgöz, Atakan Topal, Can Koç, Furkan Aydın, Mustafa Cervatoğlu, (Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Georgiev Svetoslav İvanov, Eray Berke Yetkin, Robert Bradley Gunter, Eren Ali Öztürk)

Setler: 25-19, 25-20, 25-23

Süre: 50 dakika (16, 17, 17)

 

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