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Akhisar'da gündem Eren Albayrak

Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Akhisar Belediyespor'un transferdeki yeni hedefi tecrübeli isim Eren Albayrak oldu.

Kaynak: DHA
Akhisar'da gündem Eren Albayrak
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20 Temmuz 2018 14:05
Trenasferde  son olarak Portekizli orta saha oyuncusu Josue'ye 2 yıllık imza attıran Spor Toto Süper Lig temsilcilerinden Akhisarspor'un, Konyasporla sözleşmesini fesheden Eren Albayrak'ı gündemine aldığı öğrenildi.

Yeşil-siyahlıların tecrübeli sol bekle masaya oturmaya hazırlandığı, teknik direktör Saffet Susic'in de Eren'i takımında görmek istediği iddia edildi.

Bursaspor altyapısında kariyerine başlayan Eren, Trabzonspor, Orduspor, 1461 Trabzon, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Konyaspor formalarını terletti. Süper Lig'de 111 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki sol bek 3 gol attı.

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