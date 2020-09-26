TFF 1. Lig'in 3. haftasında Akhisarspor evinde Balıkesirspor ile karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Akhisarspor'a galibiyeti getiren goller, 56. dakikada Hadzic ve 82. dakikada Onurcan'dan geldi.



Bu sonuçla ilk galibiyetine uzanan Akhisarspor puanını 4 yaparken, üst üste 2. mağlubiyetini alan Balıkesirspor ise 3 puanda kaldı.



TFF 1. Lig'in 4. haftasında Akhisarspor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak, Balıkesirspor ise evinde Menemen Belediyespor'u konuk edecek.



Stat: Spor Toto Akhisar



Hakemler: Caner Ak, Seyfettin Ünal, Ali Tuna



Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Göksu Mutlu, Taha Yalçıner (Dk. 90 Bora Yılmaz), Kadir Keleş, Rotman, Ali Kaan Güneren (Dk. 75 Onurcan Güler), Alperen Babacan, Bjarnason (Dk. 84 Hasan Ali Adıgüzel), Hadzic (Dk. 75 Mert Efe Çölbeyi), Bertuğ Bayar (Dk. 46 Çekdar Orhan)



Balıkesirspor: Atilla Özmen, Nwankwo, Kağan Kayalı, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Mrsic (Dk. 84 Bilalli), Kethevoama (Dk. 68 Anıl Taşdemir), Serdar Güncü, Celal Emir Dede, Ezeh, Otoo



Goller: Dk. 56 Hadzic, Dk.82 Onurcan Güler (Akhisarspor),



Sarı kartlar: Dk. 14 Göksu Mutlu, Dk. 80 Bjarnason, Dk. 89 Mert Efe Çölbeyi, Dk. 90+2 Çekdar Orhan (Akhisarspor), Dk. 24 Kethevoama, Dk. 89 Berat Aydoğdu (Balıkesirspor)



