UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Sevilla ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Avrupa'nın dev kulübü yaşanan hayal kırıklığı sonrası Altay Bayındır'ı yeniden takibe aldı.Hollanda ekibi Ajax, Altay Bayındır'ı uzun süredir takip etse de ara transfer döneminde imza attırma şansı olmayınca Geronimo Rulli'yi kadrosuna katmıştı. Arjantinli file bekçisinin kötü performansı sonrası, Kırmızı-Beyazlılar'ın Altay'ı yeniden değerlendirmeye aldığı kaydedildi.Milli file bekçisinin, Fenerbahçe ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini hâlâ uzatmamış olması da deyim yerindeyse Ajax'ın iştahını kabartıyor. Hollanda devinin, yıldız kalecinin menajeriyle yakın zamanda temasa geçmesi sürpriz olmaz. Altay ise şu anda tamamen saha içine odaklandığı için şimdilik transferle ilgili bir hamle yapmayı düşünmüyor.