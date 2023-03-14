Ajax'ın hedefi yine Altay!

Hollanda devi Ajax, Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ı yeniden takibe aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ajax'ın hedefi yine Altay!
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14 Mart 2023 13:28
Altay Bayindir
Altay Bayindir
Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Sevilla ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Avrupa'nın dev kulübü yaşanan hayal kırıklığı sonrası Altay Bayındır'ı yeniden takibe aldı.

AJAX'IN HEDEFİ YİNE ALTAY

Hollanda ekibi Ajax, Altay Bayındır'ı uzun süredir takip etse de ara transfer döneminde imza attırma şansı olmayınca Geronimo Rulli'yi kadrosuna katmıştı. Arjantinli file bekçisinin kötü performansı sonrası, Kırmızı-Beyazlılar'ın Altay'ı yeniden değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

SAHA İÇİNE ODAKLANDI

Milli file bekçisinin, Fenerbahçe ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini hâlâ uzatmamış olması da deyim yerindeyse Ajax'ın iştahını kabartıyor. Hollanda devinin, yıldız kalecinin menajeriyle yakın zamanda temasa geçmesi sürpriz olmaz. Altay ise şu anda tamamen saha içine odaklandığı için şimdilik transferle ilgili bir hamle yapmayı düşünmüyor. 

 

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