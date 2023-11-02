Ajax için flaş yorum: "Tadic gibisi yok!"

Ajax'ın eski oyuncusu Aron Winter, Hollanda ekibinde teknik direktörlüğe eski takım arkadaşı John van't Schip'in getirilmesini değerlendirdi. Winter, Schip'in transfer isteyeceğini ve takımda Dusan Tadic gibi liderin eksik olduğunu aktardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; ajax.nl
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Ajax için flaş yorum: 'Tadic gibisi yok!'
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02 Kasım 2023 13:25
Son güncelleme 02 Kasım 2023 13:34
Ajax'ın eski oyuncusu Aron Winter, Hollanda ekibiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TADIC GİBİ LİDER YOK"

Winter, Ajax'ta birlikte forma giydiği John van't Schip'in teknik direktörlük görevine getirilmesini değerlendirdi. Surinam Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevini üstlenen Winter, Schip ile Ajax'ta işlerin yoluna gireceğini söyledi.

Winter, "Artık işlerin iyi gideceğine inanıyorum. Van't Schip tüm çocuklara yeniden güven verecektir. Onu Ajax'ın teknik direktörü olarak görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Schip, Johan Cruyff'un felsefesine göre çalışıyor. Kadroda birkaç yıl önceki kadar iyi futbol oynayacak kalite yok. Ancak önemli olan her zaman futbol oynamaya çalışmak" sözlerini sarf etti.

Aron Winter, "John önümüzdeki kış transfer dönemi için taleplerini söyleyecektir. Savunmada kesinlikle takviyeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ancak Ajax'ın orta sahada da eksik oyuncuları var. Dusan Tadic, Davy Klaassen ve Daley Blind gibi gerçek liderler ve kişilikler de şu anda Ajax'ta yok" ifadelerini kullandı.

AJAX SON SIRADA YER ALIYOR!

2018-2023 yılları arasında Ajax forması giyen Dusan Tadic, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Ajax, Hollanda Ligi'nde oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 5 puanla son sırada yer alıyor.

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