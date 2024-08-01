Ajax, Daniele Rugani'yi bitiriyor!

Francesco Farioli'nin takımı Ajax, Juventus'tan Daniele Rugani'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ajax, Daniele Rugani'yi bitiriyor!
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01 Ağustos 2024 20:00
Francesco Farioli'nin takımı Ajax, Juventus'tan transfer yapıyor.

Hollanda basınında yer alan habere göre; Ajax, İtalyan ekibinde forma giyen Daniele Rugani'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Ajax'ın 1 yıl kiralaık olarak anlaşmaya yakın olduğu İtalyan stoperin sözleşmesinde satın alma opsiyonu olmayacak. 30 yaşındaki savunmacı, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Juve'ye dönecek.

Juve'de toplamda 148 maça çıkan Rugani, 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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