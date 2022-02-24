Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Portekiz ekibi Benfica ile Hollanda temsilcisi Ajax karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Deplasmanda iki kez öne geçen ama skoru koruyamayan Ajax'ın gollerini 18. dakikada Dusan Tadic ve 29. dakikada Sebastien Haller kaydetti.



Ev sahibi Benfica'nın golleri 26. dakikada Sebastien Haller (kendi kalesine) ve 72. dakikada Roman Yaremchuk'tan geldi.



Kariyerinde Şampiyonlar Ligi'nde 7 maça çıkan Sebastian Haller, bu maçların her birinde gol attı ve gol sayısını 11 yaptı.



Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçta berabere kalan Benfica ile Ajax, 15 Mart tarihinde Hollanda'da karşılaşacak.





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