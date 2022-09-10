Hollanda Ligi'nin 6. haftasında Ajax, sahasında Heerenveen ile karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan müsabakada Ajax zorlanmadı ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Müsabakada Ajax'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Davy Klaassen, 16. dakikada Kenneth Taylor, 489 ve 59. dakikalarda Muhammed Kudus ve 70. dakikada Brian Brobbey kaydetti.



Bu sonucun ardından ligde 6'da 6 yapan Ajax, puanını 18'e yükseltti. Heerenveen ise 9 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Ajax, AZ Alkmaar deplasmanına gidecek. Heerenveen, sahasında Twente'yi ağırlayacak.





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