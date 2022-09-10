Ajax, 5 golle kazandı

Hollanda Ligi'nde Ajax, sahasında Heerenveen'i 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
Abone Ol
Ajax, 5 golle kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2022 21:39
Hollanda Ligi'nin 6. haftasında Ajax, sahasında Heerenveen ile karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan müsabakada Ajax zorlanmadı ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Müsabakada Ajax'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Davy Klaassen, 16. dakikada Kenneth Taylor, 489 ve 59. dakikalarda Muhammed Kudus ve 70. dakikada Brian Brobbey kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde 6'da 6 yapan Ajax, puanını 18'e yükseltti. Heerenveen ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, AZ Alkmaar deplasmanına gidecek. Heerenveen, sahasında Twente'yi ağırlayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ