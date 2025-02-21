Ajax, 10 kişiyle uzatmalarda turladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Ajax, uzatmalara giden maçta konuk ettiği Union Saint-Gilloise'ya 2-1 mağlup oldu. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Ajax, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ajax, 10 kişiyle uzatmalarda turladı
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21 Şubat 2025 01:41
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Ajax,  Union Saint-Gilloise'yı konuk etti.

Johan Cruijff Arena'da oynanan maçın 90 dakikası, deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Union Saint-Gilloise'nin gollerini 16. dakikada Kevin Mac Allister ve 28. dakikada penaltıdan Promise Akinpelu kaydetti.

Öte yandan Ajax'ta Davy Klaassen, 25. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Ajax, uzatmalara giden maçta 93. dakikada Kenneth Taylor'un penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Toplam skorda 3-2 öne geçen Ajax, bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Union Saint-Gillois ise Avrupa'ya veda etti.

Ajax, son 16 turunda Eintracht Frankfurt  veya Lyon  ile eşleşecek.

 


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