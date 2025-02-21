UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Ajax, Union Saint-Gilloise'yı konuk etti.



Johan Cruijff Arena'da oynanan maçın 90 dakikası, deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Union Saint-Gilloise'nin gollerini 16. dakikada Kevin Mac Allister ve 28. dakikada penaltıdan Promise Akinpelu kaydetti.



Öte yandan Ajax'ta Davy Klaassen, 25. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Ajax, uzatmalara giden maçta 93. dakikada Kenneth Taylor'un penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi.



Toplam skorda 3-2 öne geçen Ajax, bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Union Saint-Gillois ise Avrupa'ya veda etti.



Ajax, son 16 turunda Eintracht Frankfurt veya Lyon ile eşleşecek.







