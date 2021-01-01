Ainge'e göre bu Boston kadrosu, şampiyon olamaz!

Boston Celtics genel menajeri Danny Ainge, takımın mevcut kadrosunun şampiyonluk kazanacak kadar iyi bir kadro olmadığını söyledi.



98.5 The Sports Hub's Toucher & Rich isimli radyo programında Ainge'e, Celtics'in kadrosunun şampiyonluk kazanmaya yetecek kadar iyi olup olmadığı sorulduğunda, yanıtı şu oldu:



"Bence değil. Kadromuz belli ki iyi değil. Yani şu anda derecemiz 14-14. Lamı cimi yok, şu anda durum bu. Bunun için suçlanacak biri varsa, o da Danny Ainge'dir. Brad Stevens değil. Jayson Tatum veya Jaylen Brown değil. Şu anda yeterince iyi olmadığımızı düşünüyorum ve hepimiz de bunun farkındayız. Daha iyi olmamız lazım."



Celtics, Washington Wizards'a, Detroit Pistons'a ve Atlanta Hawks'a arka arkaya üç maç kaybetmişti.



"DERİNLİĞİMİZ BİR PROBLEM..."



Son dönemdeki sıkıntılara rağmen Ainge, paniklemenin veya aşırı tepki göstermenin uzun vadede en iyi çözüm olmadığını da sözlerine ekledi:



"Derinlik bir problem ve bunun da farkındayız. Ama derinlik katacağınızı söylediğinizde ve sonra asıl oyuncularınız sağlıklı olduğunda, derinlik sağlayan bu oyuncular da oynamayacaklar. Ve sizlerin de farkında olduğunuz gibi, geçmişte bu sorunları yaşamıştık.



Takımınızdaki en iyi sekizinci oyuncunuz olarak belirlediğiniz ve belirli bir rol oynaması gereken adamın bir anda en iyi dördüncü oyuncunuz olması gerekiyorsa, bir takım olarak iyi değilsiniz demektir. Ve sezon içinde bunları kısa süreliğine tolere edebilirsiniz, ancak tüm sezon boyunca olmaz.



Evet, gidip birkaç parça da ekleyebilirsiniz, ancak o zaman da diğer şeylerden ödün veriyorsunuz."



Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kemba Walker ve Marcus Smart'ın oluşturduğu çekirdek kadronun bu sezon beraber yalnızca iki maç oynadığı Celtics ekibi, sezon boyunca çeşitli sakatlıklarla ve KOVID-19 bağlantılı sağlık ve güvenlik protokolleriyle uğraşmıştı.



