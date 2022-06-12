LOKOMOTIV MOSKOVA'NIN TEKLİFİ

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

AĞAOĞLU VE AVCI AÇIKLAMIŞTI

GÜNCEL DEĞERİ NE KADAR?

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'da forma giyen Ahmetcan Kaplan'a Rusya'dan transfer teklifi geldiği gündemde. Bordo-mavili futbolcuya, Almanya gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinden de ilgi gösterenler var.Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın, Ahmetcan Kaplan için bonservis bedeli olarak 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Ancak; Trabzonspor'un beklentisi 19 yaşındaki stoper için 7-8 milyon Euro civarında bir gelir elde etmek.Ayrıca Trabzonspor, sözleşmeye de sonraki satıştan pay maddesi koydurmak istiyor. Futbolcunun, Trabzonspor ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız haftalarda Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'da forma giyen futbolcular arasında en net teklifi alan ismin Ahmetcan olduğunu dile getirdi. Abdullah Avcı da futbolcunun gelişimini sürdürdüğünü söylemiş ve teklif olduğunu doğrulamıştı.Trabzonspor altyapısında dikkatleri üstüne çeken Ahmetcan Kaplan, bordo-mavililerde gelecek vadeden isimlerden biri olarak öne çıkıyor. 1.89 boyundaki stoper, önlibero mevkisinde de oynayabiliyor. Transfermarkt verilerine göre; Ahmetcan Kaplan'ın güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.