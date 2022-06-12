Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'da forma giyen Ahmetcan Kaplan'a Rusya'dan transfer teklifi geldiği gündemde. Bordo-mavili futbolcuya, Almanya gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinden de ilgi gösterenler var.
LOKOMOTIV MOSKOVA'NIN TEKLİFİ
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın, Ahmetcan Kaplan için bonservis bedeli olarak 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Ancak; Trabzonspor'un beklentisi 19 yaşındaki stoper için 7-8 milyon Euro civarında bir gelir elde etmek.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Ayrıca Trabzonspor, sözleşmeye de sonraki satıştan pay maddesi koydurmak istiyor. Futbolcunun, Trabzonspor ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
AĞAOĞLU VE AVCI AÇIKLAMIŞTI
Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız haftalarda Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'da forma giyen futbolcular arasında en net teklifi alan ismin Ahmetcan olduğunu dile getirdi. Abdullah Avcı da futbolcunun gelişimini sürdürdüğünü söylemiş ve teklif olduğunu doğrulamıştı.
GÜNCEL DEĞERİ NE KADAR?
Trabzonspor altyapısında dikkatleri üstüne çeken Ahmetcan Kaplan, bordo-mavililerde gelecek vadeden isimlerden biri olarak öne çıkıyor. 1.89 boyundaki stoper, önlibero mevkisinde de oynayabiliyor. Transfermarkt verilerine göre; Ahmetcan Kaplan'ın güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
LOKOMOTIV MOSKOVA'NIN TEKLİFİ
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın, Ahmetcan Kaplan için bonservis bedeli olarak 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Ancak; Trabzonspor'un beklentisi 19 yaşındaki stoper için 7-8 milyon Euro civarında bir gelir elde etmek.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Ayrıca Trabzonspor, sözleşmeye de sonraki satıştan pay maddesi koydurmak istiyor. Futbolcunun, Trabzonspor ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
AĞAOĞLU VE AVCI AÇIKLAMIŞTI
Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız haftalarda Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'da forma giyen futbolcular arasında en net teklifi alan ismin Ahmetcan olduğunu dile getirdi. Abdullah Avcı da futbolcunun gelişimini sürdürdüğünü söylemiş ve teklif olduğunu doğrulamıştı.
GÜNCEL DEĞERİ NE KADAR?
Trabzonspor altyapısında dikkatleri üstüne çeken Ahmetcan Kaplan, bordo-mavililerde gelecek vadeden isimlerden biri olarak öne çıkıyor. 1.89 boyundaki stoper, önlibero mevkisinde de oynayabiliyor. Transfermarkt verilerine göre; Ahmetcan Kaplan'ın güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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