Ahmetcan Kaplan'a Lille talip oldu

Yönetim de sıcak bakıyor

Trabzonspor 'da şampiyonluk sürecinde takımın öne çıkan isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor.Başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, resmi olarak kulübe ulaşan tek teklifin Ahmet Can Kaplan için olduğunu duyurmuştu. Lokomotiv Moskova, Fırtına'nın genç oyuncu için belirlediği bonservis bedelinin oldukça altında bir rakamla kapıyı çalmıştı.Bu teklifi değerlendirmeye almayan Karadeniz ekibinde Ahmet Can Kaplan'a şimde de Fransızlar talip oldu.Lille Kulübü, Ahmetcan Kaplan için Trabzonspor'a 5 milyon Euro üzerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Fransız medyasının önde gelen kuruluşlarından biri olan 'Footmercato' Lille'in oyuncuyu takıma kazandırmayı çok istediğini yazdı.Savunmanın göbeğinde yaşanan sakatlıklar sonrası şans bulan ve oldukça dikkat çekici bir performans sergileyen Ahmet Can, 13 lig maçında oynadı.Bu sezon toplamda 22 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcunun Lille'e transfer olma ihtimali yüksek. Çünkü Bordo-Mavililer de oyuncuya sonraki satışından pay koyarak 5 milyon Euro üzerinde bir teklife sıcak bakıyor.