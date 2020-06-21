Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, CNN Türk'e yaptığı açıklamada gelecek sezon siyah-beyazlı takıma transfer olacağı iddia edilen Arda Turan hakkında konuştu.



Arda Turan'ın gündemde olmadığını dile getiren Çebi, "Bizim gündemimizde Arda Turan transferi yok. Sosyal mesafeli seyirciye evet derim. Şu dönemde taraftarlar maçları evlerinden seyretsin" dedi.



Futbolcular için Türkiye'nin cennet olduğunu vurgulayan Çebi, "Artık burası çöplüğe döndü. İsmini manşet yapmış ama o isimden eser kalmamış futbolcular burada ciddi paralar kazanıp gidiyorlar. Abdullah Avcı'ya bir ödememiz var. Sözleşmesinde kulüp feshederse, yeni bir iş bulana kadar ödemeleri devam eder şeklinde bir madde var. Bağış kampanyası gönül işi" şeklinde konuştu.



