Ahmet Nur Çebi: "Yabancı oyuncu sayısı 8 olsun"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yabancı oyuncu sınırı hakkında görüşlerini dile getirdi. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Ahmet Nur Çebi: 'Yabancı oyuncu sayısı 8 olsun'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2020 14:10
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yabancı oyuncu kararıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, 8 yabancının ideal olacağını söyledi.

Ahmet Nur Çebi "Yabancı konusunda sosyal medyada cımbızlanmış bir durum var. Yabancı sayısının zaman içerisinde, belirli bir miktarda düşmesi gerektiğini söyledim. Sergen Hoca'nın 'Yarısı tribünde, yarısı sahada' tepkisine de katıldığımı söyledim. Bu çelişki değil. 10 tane oyuncu alma hakkım varsa, neden bir kısmını tribünde ya da kenarda oturtuyorum?" dedi.

Açıklamalarına devam eden Ahmet Nur Çebi "Bana bu yönde eleştiri yapanları çoğu troll! Bazıları gerçek, onlara da saygı duyuyorum. Trollere, taraftarlarımız dikkat etsin. Ben onların başkanı ve ağabeyiyim. Ben bir gün öyle, bir gün böyle konuşmam." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların başkanı Çebi ayrıca "10 yabancı olacaksa 10'u oynasın, 8 olacaksa 8'i sahada oynasın. Bana göre 8 yeterli, aşağıya da düşmesin. 8'in altına düşeceğini sanmıyorum. Sanırım sonraki senelerde 8'in altına düşecek diye bir açıklama ya da karar yok, tam bilmiyorum. Kararda '8 alabilirsin ama sahada 6 olur' maddesi varsa, bu olmaz, mantıklı değil." diye konuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için